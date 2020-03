Emergenza Coronavirus, il DJ set dai balconi di Palermo ammalia Jennifer Lopez: “Vi amo tutti”

Jennifer Lopez si è innamorata del dj set improvvisato alla Zisa nella serata di sabato.

La celebre cantante e attrice portoricana ha inserito nelle proprie stories instagram un frame legato proprio all’episodio sopracitato esclamando anche: “Amo tutto questo! Vi amo tutti.”

L’Italia sta vivendo, insieme al mondo intero, un momento più che drammatico a causa dell’emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio l’intera popolazione. La reazione del popolo italiano, nonostante la mole di decessi provocati dal virus, c’è stata attraverso uno dei mezzi che meglio combatte i malumori e i dolori ossia la musica. A Palermo si è infatti improvvisata un discoteca ‘balconata’ con tanto di dj – DanyEmme – che animava i presenti, un qualcosa che ha lasciato a bocca aperta anche una star del calibro di Jennifer Lopez. Il periodo non è di certo dei migliori, ma nel ringraziare chi sta dando tutto se stesso per combattere questa piaga e piangere chi non ce l’ha fatta, serve anche qualcosa per sdrammatizzare una situazione surreale.