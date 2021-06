Covid Sicilia, Razza: “Nessuna ragione per mascherina all’aperto dopo 28 giugno”

Le parole dell’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza in merito all'ipotesi di mantenere l'obbligo della mascherina all'aperto

"Il Cts non ha mai rappresentato l’esigenza di mantenere la mascherina in Sicilia. Non si è fatta differenza e sarebbe strano che si facesse. Ovviamente andremo vedendo quello che succede". Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza a margine delle kermesse del governo regionale allo Spasimo, in merito all'ipotesi di mantenere l'obbligo della mascherina all'aperto in Sicilia anche dopo il 28 giugno.