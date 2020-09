Covid-19: positivo anche Mbappé del Psg. Il ds Leonardo: “C’è una cosa assolutamente inaccettabile.

Il coronavirus non dà tregua.

Vittima del contagio anche l’attaccante del Psg, Kylian Mbappé che segue i compagni di club Neymar, Icardi e Di Maria, oltre a Paul Pogba con il quale milita nella Nazionale francese. Il direttore sportivo dei parigini Leonardo non ha preso bene il fatto di dovere ricevere la spiacevole notizia dalla stampa e non dalla Federcalcio francese. “Considero del tutto inaccettabile che il Psg apprenda dalla stampa di un test positivo sul coronavirus da uno dei nostri giocatori. Nessuno della Federcalcio francese ci ha informato di questo. Mbappé è a casa e lo abbiamo scoperto da soli. Tutti ora ci fanno da maestri e ci danno lezioni sui nostri calciatori ma non comunicare con il club è irrispettoso. Non abbiamo parlato con nessuno. Abbiamo parlato solo con Kylian e ci siamo mossi da soli per scoprire tutto. Questo è inaccettabile”, queste le dichiarazioni di Leonardo,

Per i prossimi incontri il Psg dovrà fare a meno dell’attaccante che giovedì salterà la partita contro il Lens nel primo impegno stagionale in Ligue 1 e contro il Marsiglia domenica. La speranza è quella di poter recuperare almeno uno tra Neymar, Di Maria e Paredes, i primi a risultare positivi al Coronavirus dopo le vacanze a Ibiza.

