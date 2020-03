Coronavirus, Totti: “Vi racconto le giornate in famiglia e i momenti divertenti con Ilary. Aiutiamoci tutti e stiamo a casa”

“Purtroppo queste sono le giornate in questo momento“.

Anche Francesco Totti, in quarantena come tutta Italia, racconta la propria nuova routine. La leggenda della Roma, intervenuto in videochiamata insieme a Diletta Leotta per il programma “Dazn Calling“, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, riportate da Ansa, in merito all’isolamento e le restrizioni imposte per l’emergenza Coronavirus. L’ex numero 10 giallorosso ha voluto rivelare dei simpatici aneddoti riguardanti la famiglia: “Le giornate sono abbastanza lunghe, però ci diamo da fare e cerchiamo di intrattenere i bambini, di giocare con loro, di fare sport, di cucinare. Lo schieramento di casa Totti mi vede totalmente in difesa, come la maggior parte dei mariti italiani: stai a casa però è come se fossi un ospite… Durante la giornata incontrando Ilary, la saluto dicendole: Buonasera signora, tutto bene? Le serve qualcosa?“.

Inoltre Totti si è espresso sulle vittorie più importanti, accennando inoltre alle tristi giornate legate al proprio ritiro dal calcio giocato: “Le più importanti sono la vittoria dello scudetto con la Roma e il Mondiale con l’Italia. La paura più grande affrontata? È stata sicuramente quella di smettere di giocare, visto che è stata la mia vita, è stato tutto. Fortunatamente avendo vicino la mia famiglia, i miei amici e i miei bambini sono riuscito tranquillamente a voltare pagina“.

In questo momento spesso e volentieri sono sul telefono, anche perché è impensabile non esserci tra messaggi, videochiamate e quello che sta succedendo. Aiutiamoci tutti insieme e rimaniamo a casa, mi raccomando“, ha concluso Totti.

