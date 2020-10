Coronavirus, stop ai mille tifosi negli stadi: ecco cosa dice il nuovo Dpcm

Nella notte il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm.

Dpcm che contiene le nuove misure per contenere l’epidemia da Coronavirus e che sarà in vigore da domani fino al prossimo 24 novembre. Per quanto concerne il calcio, i campionati di Serie A, B, C e D continueranno ad essere disputati, mentre si ferma tutta l’attività dall’Eccellenza in giù. Per quanto riguarda il calcio femminile, sì a Serie A e B, così come al campionato Primavera. Nel calcio a 5 andranno avanti Serie A, A2 e B maschile e A e A2 femminile.

STOP AI MILLE NEGLI STADI – Tutte le partite saranno consentite a porte chiuse. Secondo quanto emanato nel nuovo decreto (articolo 1, punto 9 comma e), infatti: “Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti gli eventi e le competizioni sportive, nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti, riguardanti gli sport individuali e di squadra – riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali”. Stop, dunque, ai mille spettatori e alle presenze, anche le più ridotte, negli impianti sportivi.