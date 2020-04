Coronavirus, Spadafora: “Allenamenti di gruppo dal 18 maggio. Lo sport non è solo calcio”

L’annuncio di Vincenzo Spadafora.

Queste sera il Premier Giuseppe Conte ha annunciato le linee guida che verranno attuate a partire dal 4 maggio, ossia il giorno in cui avrà inizio la fase 2 dell’emergenza Coronavirus: nel nuovo decreto saranno presenti anche indicazioni legate alle attività sportive individuali e di gruppo.

Coronavirus, Conte e la Fase 2: “Possibile visitare i congiunti, bar e ristoranti solo da asporto”

A commentare le decisioni prese dal Governo italiano è intervenuto il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, che durante la trasmissione Che tempo che fa in onda su Rai 2 ha analizzato le problematiche legate alla ripresa degli sport di squadra, come il calcio.

Coronavirus, Spadafora: “I dilettanti hanno preso la sofferta decisione di fermarsi”

Queste le sue parole: “Sono d’accordo con le misure della fase 2. Dal 4 maggio ci sarà la ripresa dell’attività sportiva e motoria nei parchi, mantenendo le misure di sicurezza. Sarà consentito anche l’allenamento di professionisti e non professionisti ritenuti di rilevanza nazionale, parliamo di tutti quegli atleti che nei prossimi mesi dovranno fare gare nazionali e internazionali. Per gli sport di squadra dovremo ancora attendere il 18 maggio per la ripresa degli allenamenti, con tutte le condizioni necessarie. Non voglio penalizzare il calcio, ma serve una ripresa graduale, serve un protocollo rigido. La FIGC ha presentato un protocollo e il comitato tecnico scientifico ha detto che non è ancora sufficiente, servono approfondimenti necessari, solo dopo la conclusione di quegli approfondimenti potremo dire se il campionato riprenderà o meno. Lo sport non è solo il calcio. E il calcio non è solo la Serie A. Incontrerà il comitato tecnico scientifico per i protocolli da approvare a tutti gli sport, compresi i piccoli centri e le palestre. Lavorerò affinché tutte le realtà sportive possano riaprire in sicurezza. Il mio interesse è che tutto lo sport, compreso il calcio, possa ricominciare“.