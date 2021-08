Coronavirus Sicilia, tra zona gialla e zona bianca: arriva la decisione

La decisione in merito al colore che ricoprirà nei prossimi giorni l'Isola

Falso allarme, la Sicilia nella giornata di venerdì non diventerà gialla. Stando a quanto scrive Ansa.it, nessuna regione italiana cambierà il proprio colore almeno nell'immediato. L'Isola era una tra quelle candidate a lasciare la zona bianca per "trasferirsi" in zona gialla, ma la stabilità di valori registrata quest'oggi ne ha evitato il passaggio (10% terapie intensive e 17% area medica). Resta stabile anche la Sardegna che al momento conta un 9% per quanto concerne le terapie intensive e un 10% per quanto concerne l'area medica.