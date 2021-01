Coronavirus, Sicilia prima per nuovi casi in Italia: il bollettino del 18 gennaio 2021, a Palermo…

La Sicilia è la Regione con il più alto numero di nuovi contagi da Coronavirus in Italia nella giornata di oggi.

Sono 1.278 i nuovi casi di positività emersi nelle ultime 24 ore (ieri 1.439). 39.776 tamponi processati tra molecolari e test rapidi (più di qualunque altra Regione). Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a lunedì 18 gennaio 2021. Al momento gli attuali positivi nell’Isola sono 46.885 positivi, 1.444 sono le persone ricoverate con sintomi in ospedale (+22), di cui 205 in terapia intensiva (-3 rispetto a ieri). 45.236 sono le persone in isolamento domiciliare. Salgono a 72.095 i guariti, ma ci sono 38 vittime in più. Il totale sale a 3.027.

Palermo è la città in cui si registra l’incremento maggiore, con 428 nuovi contagi. Seguono Catania con 362 nuovi casi, Messina con 201, Siracusa con 126, Caltanissetta con 61, Enna con 40, Trapani con 35, Ragusa con 18 e Agrigento con 7.