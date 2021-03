Coronavirus Sicilia, niente dati dalla Regione al Ministero: nessun aggiornamento sull’andamento epidemiologico nell’Isola

La Regione Sicilia oggi non ha comunicato l’aggiornamento sulla situazione epidemica dell’Isola.

Dopo il terremoto sulla sanità siciliana, è questa la decisione intrapresa dai vertici del governo regionale. Una vera e propria bufera che ha coinvolto l’assessorato alla Salute, riscontrando ripercussioni anche sugli aggiornamenti giornalieri che accompagnano ormai da oltre un anno i cittadini. “La Regione Sicilia – si legge in una nota della Protezione civile nazionale – integrerà nella giornata di domani i dati non comunicati oggi per motivi organizzativi”.

Coronavirus Sicilia, dati contagi falsificati per non fare scattare zona rossa: indagato l’Assessore Razza che rassegna le dimissioni

Diversi gli indagati, tra cui l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza – dimessosi nel corso della mattinata – e tre arresti. A finire ai domiciliari, la dirigente generale del Dasoe, Maria Letizia Di Liberti, il funzionario della Regione, Salvatore Cusimano e il dipendente di una società che si occupa della gestione informatica dei dati dell’assessorato Emilio Madonia.

Coronavirus Sicilia, Orlando sui dati Covid alterati in Sicilia “Non è una partita a poker, la zona rossa avrebbe salvato delle vite”