Coronavirus Sicilia, la decisione di Musumeci: da domani Palermo in zona rossa

Palermo da mercoledì 7 aprile sarà in zona rossa.

Dalla mezzanotte di oggi fino al 14 aprile il capoluogo siciliano resterà chiuso come confermato dall’ordinanza firmato dal governatore Nello Musumeci. Non saranno consentite le visite ai parenti e adesso si deve capire se le verranno chiuse le scuole. La decisione definitiva in merito a tale scelta verrà presa nelle prossime ore dal sindaco Leoluca Orlando che dovrà di conseguenza decidere se adottare misure più restrittive e quindi chiudere gli istituti scolastici. Chiusi i negozi di calzature e abbigliamento e i centri commerciali, aperti i negozi di generi alimentari.