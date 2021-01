Coronavirus Sicilia, il Covid allenta la presa: meno casi ma più ricoveri, la situazione nell’Isola

La corsa del Covid in Sicilia ha subito un piccolo rallentamento.

Nella settimana appena conclusasi è calato il numero dei positivi e di conseguenza anche i ricoveri in ospedale e i decessi sono diminuiti. Sono aumentati purtroppo gli ingressi in terapia intensiva con il tasso di positività che è superiore al 23% come confermato dall’ufficio Statistica del Comune.

Gli ultimi sette giorni che vanno dal 18 al 24 gennaio hanno evidenziato 9.023 positivi (meno rispetto alla precedente settimana) con un tasso di positività del 23%. Al momento nell’isola vi sono 47.654 persone contagiate dal Covid tra le quali 45.996 in isolamento domiciliare, leggero aumento anche tra i ricoveri che sono passati dai 1.630 ai 1.658 (227 in terapia intensiva). Per quanto concerne i decessi se ne registrano purtroppo 237 per un totale di 3.226 mentre per quanto riguarda i guariti (in totale 78.872) c’è stato un incremento di 7.557 ossia circa il 60%.