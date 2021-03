Coronavirus Sicilia, il bollettino dell’8marzo 2021: 515 nuovi casi, tasso di positività al 2,7%

Sono 515 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 19.196 tamponi effettuati.

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a lunedì 8 marzo 2021. Al momento gli attuali positivi nell’Isola sono 15.399 di cui 14.610 in isolamento domiciliare, 1.817 i guariti. Dopo diverse settimane i ricoveri delle ultime 24 ore sono in aumento: 12 in più rispetto a ieri i pazienti nei reparti Covid, 3 in meno invece in terapia intensiva. Sono 19 le nuove vittime da Covid-19. Il tasso di positività adesso è al 2,7 %, in lieve risalita rispetto a ieri (+01%)

I casi città per città.

Palermo 313, Catania 90, Messina 23, Trapani 21, Siracusa 18, Ragusa 11, Caltanissetta 19, Agrigento 10, Enna 10.