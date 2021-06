Coronavirus Sicilia, il bollettino dell’8 giugno: 337 nuovi casi, 12 i decessi

I dati aggiornati a martedì 8 giugno, relativi alla situazione epidemiologica nell'Isola

E' di 337 il totale dei nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a dispetto dei 156 di ieri. I tamponi effettuati sono stati 22.004, con un tasso di positività dell'1,5% . In ospedale si trovano 368 pazienti nei reparti Covid (24 in meno di ieri) e 42 in terapia intensiva (-1). Questo quanto si evince dal bollettino Coronavirus odierno diramato dal ministero della Salute.