Coronavirus Sicilia, il bollettino dell’11 maggio 2021: 894 nuovi casi, boom di contagi a Catania

Sono 894 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 27.362 (ieri 19.530) i tamponi processati tra test rapidi e molecolari.

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 11 maggio 2021. Il rapporto tra contagiati e tamponi risale, dunque, al 3,3%. Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 22.188. Crescono nuovamente i decessi: ben 26 in un solo giorno, e diminuiscono i ricoveri in ospedale (-29) anche se ci sono 2 nuovi ingressi in terapia intensiva. I guariti sono 936.

Nuova impennata a Catania che registra ben 392 nuovi positivi, seguono Palermo con 131, Messina con 88, Agrigento con 86, Ragusa con 62, Trapani con 57, Caltanissetta con 47, Siracusa con 17 ed Enna con 14.