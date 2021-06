Coronavirus Sicilia, il bollettino del 9 giugno: 320 nuovi casi, 2 i decessi

I dati aggiornati a mercoledì 9 giugno, relativi alla situazione epidemiologica nell'Isola

E' di 320 il totale dei nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a dispetto dei 337 di ieri. I tamponi effettuati sono stati 14.908, con un tasso di positività in lieve risalita al 2,1% (ieri era 1,5%) .Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, sono due le persone decedute, mentre calano di 6 unità i ricoveri (3 in terapia intensiva). I guariti in un solo giorno sono stati 702. Questo quanto si evince dal bollettino Coronavirus odierno diramato dal ministero della Salute.