Coronavirus Sicilia, il bollettino del 9 gennaio 2021: 1.839 nuovi casi, la situazione a Palermo

Sono 1.839 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 10.426 tamponi effettuati.

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a sabato 9 gennaio 2021. Al momento gli attuali positivi nell’Isola sono 40.398. In terapia intensiva i pazienti sono 209, mentre in totale i ricoverati in regime ordinario sono 1256. Si registrano purtroppo 31 vittime.

I casi città per città

Catania 438, Palermo 317, Messina 283, Caltanissetta 92, Agrigento 152, Ragusa 41, Trapani 254, Siracusa 197, Enna 60.