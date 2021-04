Coronavirus Sicilia, il bollettino del 9 aprile 2021: 1.505 nuovi positivi, zona rossa su Palermo e provincia

Sono 1.505 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 32.182 i tamponi processati.

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 9 aprile 2021. In lieve aumento il rapporto tra contagiati e tamponi è del 4,7%, invariato rispetto a ieri. Non si conosce esattamente il numero dei decessi e dei guariti nelle ultime 24 ore in quanto la Regione Siciliana ha comunicato un numero di guariti (6.022) che deriva da un ricalcolo effettuato con dati incompleti riferiti alle ultime due settimane e il numero di deceduti (258) deriva da un ricalcolo effettuato con dati incompleti riferiti a mesi precedenti.



Palermo è ancora una volta la città in cui si registra l’incremento maggiore con ben 471 nuovi contagi. Seguono Catania 238, Caltanissetta 110, Siracusa 110, Agrigento 181, Messina 128, Enna 48, Ragusa 84 e Trapani 135.