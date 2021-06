Coronavirus Sicilia, il bollettino del 7 giugno: 156 nuovi casi, 3 i decessi

I dati aggiornati a lunedì 7 giugno, relativi alla situazione epidemiologica nell'Isola

E' di 156 il totale dei nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a dispetto dei 275 di ieri. I morti sono stati 3 con il totale delle vittime del virus che sale così a 5.876. I ricoveri ordinari sono 392 (+10, ieri erano stati 382) e 43 quelli in terapia intensiva (ieri erano 44) con nessun nuovo ingresso giornaliero. Questo porta il totale degli ospedalizzati a 435. Sono invece 241 i nuovi guariti, cifra che porta il totale a 213.921. 7.883 il totale degli attuali positivi (-88 rispetto a ieri), 7.448 dei quali in isolamento domiciliare. Questo quanto si evince dal bollettino Covid odierno diramato dal ministero della Salute.