Coronavirus Sicilia, il bollettino del 7 gennaio 2021: 1.435 casi, 36 i decessi. La situazione a Palermo

In Sicilia si sono registrati oggi 1.435 nuovi casi su 8.572 tamponi effettuati.

Sono stati in tutto 1.435 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Sono 26 i morti registrati, con il totale che sale così a 2.629. I tamponi processati sono stati 8.572. Stabili i ricoveri nelle terapie intensive: i ricoverati con sintomi sono 1.228. Il totale dei pazienti in terapia intensiva è di 196. I guariti sono stati 433, il totale dei positivi attuali sfiora quota 38 mila (37.739, con 36.355 in isolamento domiciliare).

La distribuzione territoriale provincia per provincia: Catania 413 nuovi casi, Palermo 474, Messina 362, Ragusa 40, Trapani 5, Siracusa 22, Caltanissetta 89, Agrigento 9, Enna 21.