Coronavirus Sicilia, il bollettino del 7 aprile 2021: 998 nuovi positivi, la situazione a Palermo

Sono 998 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 24.958 i tamponi processati.

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a mercoledì 7 aprile 2021. Il rapporto tra contagiati e tamponi è del 4%. Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 25.346. Crescono i ricoveri: sono 1.125 sono le persone ricoverate con sintomi in ospedale (+43), di cui 157 in terapia intensiva. 24.064 sono le persone in isolamento domiciliare. I nuovi decessi sono 20, mentre i guariti appena 88.

Palermo è ancora una volta la città in cui si registra l’incremento maggiore con ben 396 nuovi contagi. Seguono Catania con 138, Messina e Agrigento 88, Enna 87, Caltanissetta 73, Siracusa 59, Trapani 40, Ragusa 29.