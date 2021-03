Coronavirus Sicilia, il bollettino del 6 marzo: 592 casi, 10 morti. La situazione a Palermo

Sono 592 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su ben 26.236 tamponi processati.

E’ di 592 il totale dei nuovi casi di Covid-19, registrati nelle ultime ore sull’Isola, 10 i morti: questo quanto si evince dal bollettino del 6 marzo diffuso dal ministero della Salute. Il numero complessivo di morti in Sicilia sale così a 4.223. 783 le persone ricoverate, 121 dei quali in terapia intensiva e 662 in area medica. 3.533 i guariti. In leggero rialzo il tasso di positività che sale a 2.25.

Ecco i numeri, relativi ai contagi, provincia per provincia: Palermo 254 nuovi casi, Catania 79, Messina 63, Siracusa 29, Trapani 32, Ragusa 43, Caltanissetta 36, Agrigento 45.