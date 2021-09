Coronavirus Sicilia, il bollettino del 5 settembre: 1.024 nuovi casi, 10 i morti

I dati aggiornati ad oggi, domenica 5 settembre, relativi alla situazione epidemiologica sull'Isola

Si contano altri 10 morti. In totale sono 965 le persone ricoverate in Sicilia: 845 sono ricoverati nei reparti Covid ordinari (ieri era 848) e 120 in Rianimazione (ieri erano 117) con 10 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 12). Nell'Isola ci sono attualmente 28.462 positivi, di cui 27.497 in isolamento domiciliare. I casi totali di coronavirus dall'inizio della pandemia sono 282.459, i guariti 247.552 (873 nelle ultime 24 ore) e i decessi totali sono ormai arrivati a 6.445. Questo quanto si evince dal bollettino odierno diramato dal Ministero della salute.