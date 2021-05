Coronavirus Sicilia, il bollettino del 5 maggio 2021: 782 nuovi casi, la situazione a Palermo

Sono 782 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 27.072 tamponi processati tra test rapidi e molecolari.

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a mercoledì 5 maggio 2021. Il rapporto tra contagiati e tamponi rimane al 2,9%. In calo anche la pressione su reparti ospedalieri con il numero dei ricoverati in regime ordinario che scende a 1.121, con un saldo di -31 rispetto a ieri. Bene anche le terapie intensive, dove si contano 8 posti letto occupati in meno: sono 152 attualmente i ricoverati in rianimazione, con 7 ingressi nelle ultime 24 ore.

Questa la suddivisione dei contagi nelle provincie siciliane. Palermo 217, Siracusa 157, Catania 142, Caltanissetta 79, Messina 65, Agrigento 42, Trapani 38, Ragusa 32 ed Enna 10