Coronavirus Sicilia, il bollettino del 5 dicembre: 1.240 nuovi casi, calano i ricoveri. La situazione a Palermo

Sono 1240 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia segnalati nelle ultime 24 ore, su 10850 tamponi.

In calo i ricoveri che passano dai 1.647 di ieri ai 1.615 di oggi e pure le persone in terapia intensiva (oggi 215, -1). 1.016 i guariti, 37.925 le persone in isolamento domiciliare su un totale di 39.540 positivi. Il numero dei tamponi processati è stato di 10.875.