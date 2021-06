Coronavirus Sicilia, il bollettino del 5 aprile: 234 nuovi casi, 8 i morti

I dati aggiornati ad oggi, relativi alla situazione epidemiologica sull'Isola

E' di 234 il totale dei nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a dispetto dei 337 di ieri. I morti sono stati 8 con il totale delle vittime del virus che sale così a 5.871. 441 le persone ricoverate in ospedale, 45 delle quali in rianimazione. 7.454 in isolamento domiciliare. I tamponi processati sono stati 15.110 (ieri 14.542 ), il tasso di positività si attesta dunque sul 1,68% (ieri 2,31%). Questo quanto si evince dal bollettino Covid odierno diramato dal ministero della Salute.