Coronavirus Sicilia, il bollettino del 31 ottobre: 301 nuovi casi, 2 le vittime

Il dato aggiornato ad oggi, domenica 31 ottobre, relativo alla situazione epidemiologica in Sicilia

Due le vittime, che fanno salire a 7.017 il totale delle persone decedute per covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati processati dal sistema sanitario regionale 11.204 tamponi, l'incidenza sale al 2,7% ieri al 2,4%. Gli attualmente positivi al virus SARS-CoV-2 sono 7.197, di cui 6.876 in isolamento domiciliare (ieri 6.844), 288 ricoverati in ospedale con sintomi (3 in più di ieri), 33 ricoverati gravi in Terapia Intensiva dove nelle ultime 24 ore sono entrati 3 pazienti (ieri 1). Questo quanto si evince dal bollettino odierno del ministero della Salute.