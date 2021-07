Coronavirus Sicilia, il bollettino del 31 luglio: 901 nuovi casi, 4 i morti

I dati, aggiornati a oggi sabato 31 luglio, relativi alla situazione epidemiologica sull'Isola

Continuano a lievitare i contagi in Sicilia che, nella giornata di oggi, registra ben 901 nuovi casi. 4 le vittime,222 i guariti. I dati su 20.610 tamponi processati, l'indice di positività scende al 4,4% (ieri era il 5,5%). Sono adesso 306 i ricoverati, 8 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 31 i ricoverati, uno in più. Gli attuali positivi sono 10.670 con un aumento di altri 675 casi. Questo quanto si evince dal bollettino diramato dal Ministero della salute.