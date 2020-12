Coronavirus Sicilia, il bollettino del 31 dicembre: in aumento i casi, 31 i decessi

Sono 1.299 nuovi casi, a fronte di 7.308 tamponi processati, in Sicilia.

In aumento anche la proporzione tra test effettuati e casi di positività. Questo quanto si evince dal bollettino di oggi, giovedì 31 dicembre, diffuso dal Ministero della Salute. In aumento i ricoveri in terapia intensiva (5 ricoveri in più)e il numero dei morti che sale a 31.

Di seguito tutti i dati:

Attuali positivi: 33.868 (+481)

Deceduti: 2.412 (+31)

Dimessi/guariti: 57.364 (+787)

Ricoverati totali: 1.240 (-11)

Ricoverati in terapia intensiva: 171 (+5)

Totale casi: 93.644 (+1.299)

Tamponi: 1.219.132 (+7.308)