Coronavirus Sicilia, il bollettino del 30 settembre 2020: sono 170 i nuovi casi, Palermo la provincia più colpita

Il bollettino relativo ai nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia datato 30 settembre registra dati piuttosto preoccupanti.

Sono 170 infatti i nuovi casi di positività nell’isola per un totale di 7.118 soggetti che hanno contratto il Covid-19 dall’inizio della pandemia. Sui 6.645 tamponi processati nelle ultime 24 ore c’è una percentuale di positivi pari al 2,55%. Ben 90 i pazienti guariti per un computo complessivo di 3.941. Purtroppo un’altra vittima da segnalare nel capoluogo siciliano. La provincia di Palermo è quella attualmente con una maggiore densità di nuovi positivi in Sicilia, 74 nelle ultime 24 ore.

Ecco l’esatta ripartizione dei nuovi casi registrati in ogni singola provincia dell’isola: Palermo 74, Catania 17, Messina 7, Siracusa 33, Trapani 17, Enna 1, Agrigento 4, Caltanissetta 17.