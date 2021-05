Coronavirus Sicilia, il bollettino del 30 maggio: 348 nuovi casi. La situazione a Palermo

E’ di 348 il totale dei nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore sull’Isola, a dispetto dei 385 di ieri, su 15.841 tamponi (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività pari al 2,2%.

5 le vittime da Coronavirus, così il numero complessivo delle vittime del virus sale a quota 5.819 . Complessivamente in ospedale si trovano 484 persone, delle quali 65 in rianimazione. I guariti sono stati 448 : dunque al momento in Sicilia i positivi sono 9.883 dei quali 9.334 in isolamento domiciliare.

Di seguito, la distribuzione territoriale dei casi, provincia per provincia: Catania 124, Palermo 53, Messina 44, Ragusa 41, Agrigento 34, Siracusa 29, Caltanissetta 12, Trapani 11. Nessun nuovo contagio in provincia di Enna.