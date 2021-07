Coronavirus Sicilia, il bollettino del 3 luglio: 134 contagi, nessun morto

I dati, aggiornati ad oggi sabato 3 luglio, relativi alla situazione epidemiologica in Italia

Nessun morto, a dispetto dei 5 di ieri con il numero complessivo delle vittime nella nostra isola che resta a 5.979. I ricoverati complessivamente sono 162, 17 dei quali in terapia intensiva e 145 in area medica. I guariti sono stati 184 e dunque il numero delle persone attualmente positive in Sicilia è di 3.675, delle quali 3.513 in isolamento domiciliare. I tamponi processati sono stati soltanto 8.832 e dunque il tasso di positività si attesta sul 1,51%. E’ quanto si evince dal bollettino covid del 3 luglio diramata dal ministero della Salute.