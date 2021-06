Coronavirus Sicilia, il bollettino del 3 giugno 2021: vicina la “Zona Bianca”

I dati di giovedì 3 giugno 2021: in Sicilia l'incidenza scende a 47 casi ogni 100mila abitanti

Nell'Isola, l'incidenza dei casi è scesa a 47 casi ogni 100mila abitanti. Significa che, salvo improvvise impennate, la Sicilia il 21 giugno potrà entrare in zona bianca. Per dire addio alla zona gialla occorre infatti che l'incidenza si mantenga sotto i 50 casi per tre settimane consecutive. Il monitoraggio di domani, dunque, dovrebbe confermare che l'Isola ha iniziato il suo percorso verso la zona bianca. Ancora in diminuzione i ricoveri: 9, di cui uno in terapia intensiva. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 3. Sono, invece, 186 i guariti.