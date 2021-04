Coronavirus Sicilia, il bollettino del 3 aprile: 1.041 nuovi casi, 14 i decessi

Sono stati 1.014 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore.

E’ di 1.014 il totale dei positivi registrati nelle ultime 24 ore sull’Isola, ieri erano stati 1.222. E’ quanto si evince dal bollettino del 3 aprile del ministero della Salute. Il bilancio delle vittime del Covid-19 registra un incremento di 14 morti, per un totale di 4.676 persone che hanno perso la lotta contro il virus sull’Isola. Gli attualmente positivi sono in totale 21.925, 914 in più rispetto a ieri. 86 le persone guarite, per un totale di dimessi/guariti che sale a quota 151.040. Sono 902 i ricoverati con sintomi, dei quali 152 in Terapia Intensiva.

Nel dettaglio, i dati relativi ai nuovi casi di Covid-19 in Sicilia, suddivisi provincia per provincia: Palermo 360, Catania 223, Messina 124, Siracusa 3, Trapani 19, Ragusa 56, Caltanissetta 76, Agrigento 131, Enna 22.