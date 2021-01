Coronavirus Sicilia, il bollettino del 29 gennaio 2021: 944 nuovi casi, è record di guariti

Sono 944 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 25.461 tamponi effettuati.

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 29 gennaio 2021. Al momento gli attuali positivi nell’Isola scendono sotto i 45.000, di questi 42.693 in isolamento domiciliare. Sono 2.816 i guariti nelle ultime 24 ore. In terapia intensiva i pazienti sono 211 (-4), mentre in totale i ricoverati in regime ordinario sono 1.373 (-32). Si registrano purtroppo 37 vittime. Il tasso di positività adesso è al 3,7 %.

I casi città per città.

Palermo 291, Catania 177, Messina 137, Trapani 141, Siracusa 61, Ragusa 10, Caltanissetta 53, Agrigento 57, Enna 17.