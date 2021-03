Coronavirus Sicilia, il bollettino del 28 Marzo: 953 i nuovi casi, 25 i morti. La situazione a Palermo

Sono stati 953 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore.

E’ di 953 il totale dei nuovi casi registrati nell’ultimo giorno sull’Isola, a dispetto degli 890 registrati ieri. 25 i morti, con il totale delle vittime siciliane che sale così a 4583. Le persone ricoverate sono 973 (ieri erano 940), mentre i pazienti in terapia intensiva oggi sono 129 (ieri 127). I pazienti dichiarati guariti sono stati 340 e alla luce di questi numeri i siciliani attualmente positivi sono 17 mila (16.027 dei quali in isolamento domiciliare). I tamponi processati sono stati 25.247 e il tasso di positività si è attestato così al 3,77% (in risalita rispetto a ieri ma molto più basso della media del Paese). Questo quanto si evince dal bollettino del 27 marzo del ministero della Salute.

Di seguito, la situazione provincia per provincia: Palermo 395 nuovi casi, Catania 119, Messina 121, Siracusa 51, Trapani 25, Ragusa 86, Caltanissetta 45, Agrigento 100, Enna 11.