Coronavirus Sicilia, il bollettino del 28 gennaio: 994 nuovi casi, 37 i decessi. La situazione a Palermo

Sono 994 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia.

Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 994 e il totale da inizio epidemia sale così a 133.597. I tamponi effettuati, tra rapidi e molecolari, sono stati 22.761. Attualmente positive sono 46.176 persone. 37 i nuovi decessi, con il totale delle vittime in Sicilia che sale così a 3.371. 84.050 i guariti. Sale a 1.405 il numero dei pazienti ricoverati con sintomi, 215 persone sono in terapia intensiva.

La situazione epidemiologica a livello territoriale, vede Palermo in testa con 290 nuovi casi, seguita da Catania in cui si contano 211 nuove positività, a Messina 157, a Trapani 98, a Siracusa 95, a Ragusa 14, a Caltanissetta 54, ad Agrigento 49, e infine ad Enna 26.