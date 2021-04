Coronavirus Sicilia, il bollettino del 28 aprile 2021: 980 contagi, Palermo è arancione

Sono 940 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 30.150 tamponi processati tra test rapidi e molecolari.

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a mercoledì 28 aprile 2021. Stabile il rapporto tra contagiati e tamponi scende, dunque, al 3,3%. Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 25.372, in lieve calo rispetto a ieri (-6). Resta invariato il numero di ricoveri: in totale 1.222, mentre sono in calo i pazienti in terapia intensiva: ad oggi sono 172. I nuovi decessi sono 30, in largo aumento i guarito, che salgono 1663, contro i contro i 913 di ieri

Diminuiscono nettamente i casi a Palermo, nelle ultime 24 ore registrati infatti 184 contagi, contro i 349 di ieri e i 298 di una settimana fa. Il capoluogo siciliano da domani torna in zona arancione (LEGGI QUI). Catania la città con più casi di positività al Covid-19 441, seguiono: Agrigento 90, Ragusa 82, Caltanissetta 68, Messina 50, Siracusa 33, Trapani 25, Enna 7.