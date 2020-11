Sono 1.566 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 10.635 tamponi effettuati.

Con i nuovi casi salgono a 39.083 persone i positivi. In terapia intensiva ci sono 250 pazienti (-3) mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 1.539. In isolamento domiciliare 37.294 persone. La provincia con più casi è tornata ad essere Palermo con 469 nuovi positivi, seguita da Catania con 332, Enna 211, Ragusa 180, Agrigento 149, Messina 135, Siracusa 84, Caltanissetta 52, Trapani 48.