Coronavirus Sicilia, il bollettino del 27 maggio 2021: 383 nuovi casi, la situazione a Palermo

Sono 383 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 19.667 i tamponi processati tra test rapidi e molecolari.

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a giovedì 27 maggio 2021. Il tasso di positività di positività è salito al 2,1%. In diminuzione i ricoveri, -23 di cui 5 in terapia intensiva. I nuovi decessi sono 20, come nella giornata di ieri, mentre il numero dei guariti 738. Attualmente ci sono 11.340 positivi in Sicilia di cui 535 ricoverati in ospedale, 81 in terapia intensiva, 10.724 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 207.262 e i decessi a 5.798. Da inizio pandemia sono 224.400 i contagiati nella nostra regione.

Di seguito la suddivisione nelle province dell’isola: sono 59 i nuovi positivi a Palermo, 46 a Messina, 117 a Catania, 37 a Siracusa, 15 a Ragusa, 18 a Caltanissetta, 17 a Enna, 40 ad Agrigento e 34 a Trapani.