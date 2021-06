Coronavirus Sicilia, il bollettino del 27 giugno: 111 nuovi casi, 1 solo morto

I dati, aggiornati ad oggi domenica 27 giugno, relativi alla situazione epidemiologica sull'Isola

Un solo morto, con il totale delle vittime sale a 5.965. Il numero delle persone ricoverate in ospedale è di 185, 23 delle quali in terapia intensiva con 3 nuovi ingressi e 162 in area medica. I guariti sono stati 114 e così il numero delle persone attualmente positive in Sicilia è di 4.368, delle quali 4.183 isolamento domiciliare. Il numero dei tamponi processati è stato di soli 4.520 (ieri 13.311) e così il tasso di positività sale al 2,45% (ieri 0,83%). Questo quanto si evince dal bollettino diramato dal ministero della Salute.