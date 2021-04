Coronavirus Sicilia, il bollettino del 27 aprile 2021: 940 nuovi casi, calo di contagi a Palermo

Sono 940 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 28.762 tamponi processati tra test rapidi e molecolari.

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 27 aprile 2021. Il rapporto tra contagiati e tamponi scende, dunque, al 3,3% (ieri era al 4,2%). Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 26.085 in lieve calo rispetto a ieri (-6). Resta invariato il numero di ricoveri: in totale 1.254, mentre sono in calo i pazienti in terapia intensiva: ad oggi sono 168, un saldo di -6 rispetto a ieri. I nuovi decessi sono 33, 913 i guariti.

Palermo fa registrare 349 nuovi positivi (in calo rispetto ai 584 di ieri e i 431 di una settimana fa), Catania 204, Agrigento 84, Messina e Siracusa 71, Trapani 55, Caltanissetta 52, Ragusa 44 ed Enna 10.