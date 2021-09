Coronavirus Sicilia, il bollettino del 26 settembre: 422 nuovi casi, 3 le vittime

I dati, aggiornati ad oggi domenica 26 settembre, relativi alla situazione epidemiologica sull'Isola

Sale al 3,9% ieri era al 3,1% l'incidenza, con l'isola che torna in testa per numero dei nuovi contagi giornalieri. 17.003 i nuovi positivi, 683 i guariti. Si registrano, invece, altre 3 vittime che portano il totale dei decessi a 6.785. 607 i ricoverati, uno in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 73, 4 in meno rispetto a ieri.