Coronavirus Sicilia, il bollettino del 26 novembre: 1,768 casi. La situazione a Palermo

Sono 1.768 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 11.500 tamponi effettuati.

Con i nuovi casi salgono a 38.508 persone i positivi, con un’aumento di 188 pazienti contagiati dal Covid-19 rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono 253 pazienti mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 1.545. In isolamento domiciliare 36.710 persone. Dall’inizio della pandemia sono stati effettuati 922.944 tamponi.

La provincia con più casi è tornata ad essere Palermo con 516 nuovi positivi, seguita da Catania con 502, Ragusa 180, Messina 126, Trapani 116, Enna 109, Siracusa 82, Caltanissetta 80, Agrigento 57.