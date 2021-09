Coronavirus Sicilia, il bollettino del 25 settembre: 424 nuovi casi, 13 le vittime

I dati, aggiornati ad oggi sabato 25 settembre, relativi alla situazione epidemiologica sull'Isola

I numero dei nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia è di 424.

Il numero di ricoverati si attesta sulle unità (ieri erano 544) con 531 in area medica (ieri erano 543) e 77 in terapia intensiva (ieri 80) con un solo nuovo ingresso. I morti sono stati 13 (come ieri) e il totale delle vittime siciliane del virus sale a 6.782. I tamponi processati sono stati 13.539 (ieri 13.504) e il tasso di positività scende al 3,13% rispetto al 3,43% di ieri.