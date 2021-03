Coronavirus Sicilia, il bollettino del 25 marzo 2021: 895 nuovi casi, la situazione a Palermo

Sono 895 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 25.226 i tamponi processati tra molecolari e test rapidi.

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a giovedì 25 marzo 2021. Il rapporto tra contagiati e tamponi sale al 3.5%, 813 sono le persone ricoverate con sintomi in ospedale (+1), di cui 118 in terapia intensiva (-1). Gli attuali positivi sono 15.994, di cui 15.063 in isolamento domiciliare obbligatorio. I nuovi decessi sono 20, mentre i guariti appena 1.268.

Palermo 347, Catania 176, Agrigento 80, Messina 58, Caltanissetta 45, Siracusa 84, Enna 50, Trapani 276, Ragusa 28.