Coronavirus Sicilia, il bollettino del 25 luglio: 568 nuove vittime, nessun morto

I dati, aggiornati a oggi domenica 25 luglio, relativi alla situazione epidemiologica sull'Isola

In Sicilia registrati nelle ultime 24 ore altri 568 nuovi positivi a fronte di 8.025 tamponi processati nell’isola. Gli attuali positivi sono 7.921 con un aumento di altri 449 casi. I guariti sono 119 mentre nelle ultime 24, nessuna nuova vittima, con il totale dei decessi che resta 6.024. Sul fronte ospedaliero sono adesso 221 i ricoverati, 12 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 29 i ricoverati, 2 in più.