Coronavirus Sicilia, il bollettino del 24 settembre 2020: 125 nuovi casi, la situazione a Palermo

Sono 125 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nella giornata del 24 settembre 2020, 49 in più rispetto alla giornata di ieri.

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute. Al momento gli attuali positivi nell’Isola sono 2.461, 237 sono le persone ricoverate con sintomi in ospedale (+7 rispetto alla giornata di ieri), di cui 16 in terapia intensiva (= rispetto a ieri). 2.214 sono le persone in isolamento domiciliare.

Inoltre, tra i 125 nuovi contagi, Palermo resta la provincia dove il virus circola maggiormente con un +54, poi Catania 31, Trapani 17, Messina 6, Agrigento e Caltanissetta 5, Siracusa 3 ed Enna 2.