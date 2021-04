Coronavirus Sicilia, il bollettino del 24 aprile: 1.095 nuovi casi, 21 morti. La situazione a Palermo

Sono stati 1.095 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia.

E’ di 1.095 il totale dei nuovi casi registrati in Sicilia, a fronte dei 930 di ieri. I morti sono stati invece 21, così il totale complessivo delle vittime del virus in Sicilia sale a 5.286. E’ questo quanto si evince dal bollettino Covid del 24 aprile, diffuso del ministero della Salute.

In ospedale vi sono 1.413 persone (ieri erano 1409), delle quali 179 in rianimazione (ieri 177) e 1.234 in area medica (ieri erano 1.232). I guariti sono stati 1.147 e dunque il numero degli attuali positivi scende, a 25.211.

Nel dettaglio, la distribuzione dei positivi, provincia per provincia: Palermo 344, Catania 301, Messina 96, Siracusa 95, Trapani 45, Ragusa 48, Caltanissetta 75, Agrigento 82, Enna 9.