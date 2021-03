Coronavirus Sicilia, il bollettino del 23 marzo 2021: 751 nuovi casi, crescono i ricoveri. La situazione a Palermo

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 23 marzo 2021. Il rapporto tra contagiati e tamponi, rispetto a ieri, è sceso al 3% (ieri era al 4,2%).

Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 16.489. Crescono purtroppo i ricoveri, 814 sono le persone con sintomi in ospedale (+31), di cui 121 in terapia intensiva (-2). 15.554 sono le persone in isolamento domiciliare. I nuovi decessi sono 20, con il numero complessivo delle vittime che sale così a 4.471; 860 oggi i guariti.

Palermo è ancora una volta la città in cui si registra l’incremento maggiore con 280 nuovi contagi. Seguono Catania con 186, Messina con 48, Siracusa con 47, Agrigento con 57, Ragusa con 14, Enna con 46, Caltanissetta con 30, Trapani con 43.