Coronavirus Sicilia, il bollettino del 22 maggio: 350 nuovi casi e 17 morti. La situazione a Palermo

Sono 350 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore.

I morti sono stati invece 17, a fronte degli 11 di ieri: il numero complessivo delle vittime del virus sale a quota 5.737. E’ quanto si evince dal bollettino covid del 22 maggio diffuso dal ministero della Salute. 766 le persone ricoverate in ospedale, delle quali in 104 in rianimazione e 662 in area medica. I guariti sono stati 1.081 e dunque al momento in Sicilia ci sono 13.267 positivi dei quali 12.501 in isolamento domiciliare. I tamponi processati sono stati e dunque il tasso di positività si attesta sul 1,82% (ieri % 1,87.).

Di seguito, la distribuzione territoriale, provincia per provincia: Palermo 53, Catania 84, Messina 74, Siracusa 32, Trapani 16, Ragusa 40, Caltanissetta 12, Agrigento 31, Enna 8.